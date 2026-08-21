Visite guidée de l’Abbaye Notre-Dame de La Couronne, Abbaye Notre-Dame, Breuty

Informations pratiques

Visite guidée de l’Abbaye Notre-Dame de La Couronne Samedi 19 septembre, 10h00, 11h00, 15h00, 16h00 Abbaye Notre-Dame Charente

Limité à 20 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Partez à la découverte de l’Abbaye Notre-Dame lors d’une visite guidée et laissez-vous dévoiler l’histoire, le patrimoine et les secrets de ce lieu emblématique sous un regard nouveau.

Abbaye Notre-Dame 25 rue Léonard Jarraud, 16400 La Couronne Breuty 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine 06 37 83 29 72 http://www.vpah-poitou-charentes.org/Angoumois [{« type »: « link », « value »: « https://www.lacouronne.fr/category/festivals/ »}] https://www.lacouronne.fr/category/festivals/ L’abbaye Notre-Dame de la Couronne est fondée au XIIe siècle et les religieux de l’ordre régulier de saint Augustin s’installent en présence de l’évêque Girard de Blay et du comte d’Angoulême. Dès sa création, l’abbaye connaît un grand succès : une nouvelle église est édifiée à la fin du XIIe siècle (chœur et nef : 1171-1194 ; la fin du chantier est ralentie par les guerres, famines…). Elle est dédicacée en 1201, en présence de l’archevêque de Bordeaux.

Partez à la découverte de l’Abbaye Notre-Dame lors d’une visite guidée et laissez-vous dévoiler l’histoire, le patrimoine et les secrets de ce lieu emblématique sous un regard nouveau.

©DR