Visite libre de la Maison de Camille, lieu des usagers et des accompagnants, Hôpital Camille Claudel, Breuty

Informations pratiques

Visite libre de la Maison de Camille, lieu des usagers et des accompagnants 19 et 20 septembre Hôpital Camille Claudel Charente

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:15:00+02:00

Ouverture exceptionnelle des portes de la Maison de Camille, pour découvrir les activités et les missions de cette structure dédiée à l’accueil, à l’écoute et à l’accompagnement des usagers et de leurs proches.

Hôpital Camille Claudel 17 rue Camille Claudel, 16400 La Couronne Breuty 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine 06 26753609 https://lasource.archives.lacharente.fr/n/journees-europeennes-du-patrimoine/n:345 https://www.calameo.com/read/004473386b7745c31c20d Les Archives de la Charente, en partenariat avec l’hôpital Camille-Claudel, accueillent le public au cœur de cette institution de santé, en constante évolution depuis 1865.

Pendant ces deux journées, découvrez une approche sensible des archives hospitalières, à travers un regard croisé entre l’histoire de l’établissement et la psychiatrie d’aujourd’hui. Stationnement sur le parking du CESI, prévoir 10min à pied pour rejoindre Camille Claudel. Un système de navettes est également prévu sur place.

Ouverture exceptionnelle des portes de la Maison de Camille, permettant au grand public de découvrir les activités et les missions actuelles de cette structure dédiée à l’accueil, l’écoute et des et…

©CD16 – inspiré du jeu vidéo Monument Valley – Ustwo Games