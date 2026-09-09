Exposition « Le centre hospitalier Camille Claudel aujourd’hui », Hôpital Camille Claudel, Breuty

Informations pratiques

Exposition « Le centre hospitalier Camille Claudel aujourd’hui » 19 et 20 septembre Hôpital Camille Claudel Charente

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:15:00+02:00

Découvrez, à travers cette exposition, l’évolution du centre hospitalier Camille Claudel et les grandes transformations de la psychiatrie au fil du XXe siècle, jusqu’aux pratiques contemporaines.

Hôpital Camille Claudel 17 rue Camille Claudel, 16400 La Couronne Breuty 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine 06 26753609 https://lasource.archives.lacharente.fr/n/journees-europeennes-du-patrimoine/n:345 https://www.calameo.com/read/004473386b7745c31c20d Les Archives de la Charente, en partenariat avec l’hôpital Camille-Claudel, accueillent le public au cœur de cette institution de santé, en constante évolution depuis 1865.

Pendant ces deux journées, découvrez une approche sensible des archives hospitalières, à travers un regard croisé entre l’histoire de l’établissement et la psychiatrie d’aujourd’hui. Stationnement sur le parking du CESI, prévoir 10min à pied pour rejoindre Camille Claudel. Un système de navettes est également prévu sur place.

Exposition à la découverte de l’évolution du centre hospitalier Camille Claudel et les transformations majeures de la psychiatrie au fil du 20e siècle jusqu’à nos pratiques contemporaines.

©CD16 – inspiré du jeu vidéo Monument Valley – Ustwo Games