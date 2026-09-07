« Ce qui reste », performance artistique à l’hôpital Camille Claudel, Hôpital Camille Claudel, Breuty

Informations pratiques

« Ce qui reste », performance artistique à l’hôpital Camille Claudel 19 et 20 septembre Hôpital Camille Claudel Charente

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:45:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00

Parcours théâtral : du service des Archives à la Maison de Camille, deux artistes traversent les bâtiments et explorent les archives du centre hospitalier.

La mémoire de milliers de personnes, d’objets, d’écrits et d’événements prend vie au fil du parcours. Mais où se cache la fresque murale de monsieur Louis ?

Par la compagnie La Bricole.

Hôpital Camille Claudel 17 rue Camille Claudel, 16400 La Couronne Breuty 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine 06 26753609 https://lasource.archives.lacharente.fr/n/journees-europeennes-du-patrimoine/n:345 https://www.calameo.com/read/004473386b7745c31c20d Les Archives de la Charente, en partenariat avec l’hôpital Camille-Claudel, accueillent le public au cœur de cette institution de santé, en constante évolution depuis 1865.

Pendant ces deux journées, découvrez une approche sensible des archives hospitalières, à travers un regard croisé entre l’histoire de l’établissement et la psychiatrie d’aujourd’hui. Stationnement sur le parking du CESI, prévoir 10min à pied pour rejoindre Camille Claudel. Un système de navettes est également prévu sur place.

Parcours théâtral : du Service des Archives à la Maison de Camille, deux artistes traversent les bâtiments et les archives du centre hospitalier. La mémoire de milliers de personnes, objets, les Mais…

©CD16 – inspiré du jeu vidéo Monument Valley – Ustwo Games