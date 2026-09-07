Ciné-débat à l’hôpital Camille Claudel, Hôpital Camille Claudel, Breuty

Informations pratiques

Ciné-débat à l’hôpital Camille Claudel Samedi 19 septembre, 19h15 Hôpital Camille Claudel Charente

Jardin (repli à l’amphithéâtre S. Veil en cas de pluie). Prévoir une couverture. Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T19:15:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T19:15:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00

Echanges sur la thématique de l’hospitalisation sous contrainte puis diffusion du documentaire « 12 jours » de Raymond Depardon, interrogeant les enjeux éthiques et le rôle de la justice au regard des avis médicaux.

Intervenants : magistrat au tribunal d’Instance d’Angoulême, soignants du CH Camille Claudel,avocat du conseil de l’Ordre.

Hôpital Camille Claudel 17 rue Camille Claudel, 16400 La Couronne Breuty 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine 06 26753609 https://lasource.archives.lacharente.fr/n/journees-europeennes-du-patrimoine/n:345 https://www.calameo.com/read/004473386b7745c31c20d Les Archives de la Charente, en partenariat avec l’hôpital Camille-Claudel, accueillent le public au cœur de cette institution de santé, en constante évolution depuis 1865.

Pendant ces deux journées, découvrez une approche sensible des archives hospitalières, à travers un regard croisé entre l’histoire de l’établissement et la psychiatrie d’aujourd’hui. Stationnement sur le parking du CESI, prévoir 10min à pied pour rejoindre Camille Claudel. Un système de navettes est également prévu sur place.

Echanges sur la thématique de l’hospitalisation sous contrainte puis diffusion du documentaire _« 12 jours »_ de Raymond Depardon, interrogeant les enjeux éthiques et le rôle de la justice au regard …

©CD16 – inspiré du jeu vidéo Monument Valley – Ustwo Games