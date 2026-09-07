Table ronde à l’hôpital Camille Claudel, Hôpital Camille Claudel, Breuty

Informations pratiques

Table ronde à l’hôpital Camille Claudel Dimanche 20 septembre, 15h00 Hôpital Camille Claudel Charente

Gratuit. Amphithéâtre Simone Veil.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Regards croisés sur le mouvement de désinstitutionnalisation et la diversification des lieux de soins depuis le XXe siècle, ses enjeux et limites.

Intervenants : historiens, soignants et professionnels du Centre Hospitalier Camille Claudel, archiviste des Archives de la Charente.

Hôpital Camille Claudel 17 rue Camille Claudel, 16400 La Couronne Breuty 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine 06 26753609 https://lasource.archives.lacharente.fr/n/journees-europeennes-du-patrimoine/n:345 https://www.calameo.com/read/004473386b7745c31c20d Les Archives de la Charente, en partenariat avec l’hôpital Camille-Claudel, accueillent le public au cœur de cette institution de santé, en constante évolution depuis 1865.

Pendant ces deux journées, découvrez une approche sensible des archives hospitalières, à travers un regard croisé entre l’histoire de l’établissement et la psychiatrie d’aujourd’hui. Stationnement sur le parking du CESI, prévoir 10min à pied pour rejoindre Camille Claudel. Un système de navettes est également prévu sur place.

Regards croisés sur le mouvement de désinstitutionnalisation et la diversification des lieux de soins depuis le 20e siècle, ses enjeux et limites.

©CD16 – inspiré du jeu vidéo Monument Valley – Ustwo Games