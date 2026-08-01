Informations pratiques

Bagneux

Dîner-concert

Bagneux Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 20:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Durant le mois d’août la commune de Bagneux organise un dîner concert sur la place du village dans une ambiance conviale.

Diner animé par La Voix de Sandra et Viani, le duo VS. .

Bagneux 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 6 73 29 12 94

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English :

During the month of August, the town of Bagneux is hosting a dinner and concert on the village square in a friendly atmosphere.

L’événement Dîner-concert Bagneux a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Chabris Pays de Bazelle