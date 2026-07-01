Découverte de l’église de Bagneux, Eglise Saint-Médard, Bagneux

Informations pratiques

Découverte de l’église de Bagneux 19 et 20 septembre Eglise Saint-Médard Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découverte libre ou commentée de l’église.

Eglise Saint-Médard 10 rue de l’Eglise 51260 Bagneux Bagneux 51260 Marne Grand Est L’église Saint Médard de Bagneux, signalée parmi les bâtiments remarquables du canton, s’impose par ses proportions exceptionnelles et sa capacité d’accueil, estimée à mille fidèles. Entièrement voûtée, l’édifice remonte aux dernières décennies du XVe siècle et aux premières du XVIe siècle ; il a été édifié sur l’emplacement d’une église antérieure et reste, dans sa plus grande partie, l’œuvre des habitants de la commune.

Le mobilier liturgique révèle la continuité des pratiques et la richesse des témoignages historiques. Une chaire et des fonts baptismaux datés du XVIe siècle, employés lors des cérémonies paroissiales, et une piscine liturgique médiévale encore visible, attestant des rituels anciens liés aux objets du culte. Parmi les pièces les plus remarquables figurent un grand Christ en bois sculpté, d’attribution probable aux XIIIe–XIVe siècles, et une châsse de sainte Claire relevant de l’époque moderne (période Louis XIV–Louis XV), qui soulignent l’importance du site comme réceptacle de dévotions et d’objets d’art sacré.

Cet ensemble architectural et mobilier, issu d’une longue histoire communautaire, confère à l’église Saint Médard une valeur patrimoniale forte, à la fois locale et régionale.

L’église Saint Médard de Bagneux, signalée parmi les bâtiments remarquables du canton, s’impose par ses proportions exceptionnelles et sa capacité d’accueil, estimée à mille fidèles. Entièrement aux …

©richard pons