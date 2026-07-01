Comme des cailloux dans le lit d’une rivière, Fête des Vendanges de Bagneux, Bagneux

Informations pratiques

Comme des cailloux dans le lit d’une rivière Dimanche 27 septembre, 16h00 Fête des Vendanges de Bagneux Hauts-de-Seine

Entrée libre – Accès gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-27T16:00:00+02:00 – 2026-09-27T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-27T16:00:00+02:00 – 2026-09-27T17:30:00+02:00

« Un hommage à l’attachement si farouche aux objets qui nous entourent »

5854 objets donnés* sont exposés telle une rivière filant tout droit se jeter dans la mer. Remontent alors les souvenirs, joyeux ou plus déroutants, apparaissent les incohérences d’une société de consommation devenue folle, se percutent les émotions entre désir et dégoût. Les histoires fusent, certains objets prennent vie, d’autres s’auto-détruisent.

www.deuxiemegroupe.org Comme des cailloux dans le lit d’une rivière

Fête des Vendanges de Bagneux 17 avenue Albert Petit 92220 Bagneux Bagneux 92220 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « communication@deuxiemegroupe.org »}] [{« link »: « http://www.deuxiemegroupe.org »}]

Deuxieme Groupe d’Intervention – Ema Drouin theatre performance

Ema Drouin