Honfleur

Dîner Concert Pool party exclusive

Albertine Restaurant Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 15:00:00

fin : 2026-07-08 19:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Pool party exclusive à l’Hôtel Le Rituel

Au programme une ambiance solaire, des cocktails rafraîchissants et un DJ set. Plus de détails prochainement.

Pool party exclusive à l’Hôtel Le Rituel

Au programme une ambiance solaire, des cocktails rafraîchissants et un DJ set. Plus de détails prochainement.

Savourez la musique ! Une fois par mois, Albertine Restaurant et l’Hôtel Le Rituel s’associent pour proposer des soirées musicales. Jazz envoûtant, variétés françaises, rythmes tropicaux… chaque date révèle un nouvel univers à découvrir. .

Albertine Restaurant Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 61 52 28 60 reservation@albertinehonfleur.fr

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English : Dîner Concert Pool party exclusive

Exclusive pool party at Hôtel Le Rituel

On the programme: a sunny atmosphere, refreshing cocktails and a DJ set. More details coming soon.

L’événement Dîner Concert Pool party exclusive Honfleur a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Honfleur-Beuzeville