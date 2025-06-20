Dîner Concert Pool party exclusive Honfleur
Dîner Concert Pool party exclusive Honfleur mercredi 8 juillet 2026.
Honfleur
Dîner Concert Pool party exclusive
Albertine Restaurant Honfleur Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 15:00:00
fin : 2026-07-08 19:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Pool party exclusive à l’Hôtel Le Rituel
Au programme une ambiance solaire, des cocktails rafraîchissants et un DJ set. Plus de détails prochainement.
Pool party exclusive à l’Hôtel Le Rituel
Au programme une ambiance solaire, des cocktails rafraîchissants et un DJ set. Plus de détails prochainement.
Savourez la musique ! Une fois par mois, Albertine Restaurant et l’Hôtel Le Rituel s’associent pour proposer des soirées musicales. Jazz envoûtant, variétés françaises, rythmes tropicaux… chaque date révèle un nouvel univers à découvrir. .
Albertine Restaurant Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 61 52 28 60 reservation@albertinehonfleur.fr
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English : Dîner Concert Pool party exclusive
Exclusive pool party at Hôtel Le Rituel
On the programme: a sunny atmosphere, refreshing cocktails and a DJ set. More details coming soon.
L’événement Dîner Concert Pool party exclusive Honfleur a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Honfleur-Beuzeville
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