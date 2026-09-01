Informations pratiques

Andlau

Dîner-concert Rock 70’s avec The Soulshines Band

6 Route du Hohwald Andlau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-26 19:30:00

fin : 2026-09-26 21:30:00

Date(s) :

2026-09-26

Venez profiter d’un bon dîner dans une ambiance originale !

Originaire du Centre-Alsace, SOUSLSHINES BAND fait vibrer les scènes locales en revisitant les classiques Rock et Rock-Prog des 70’s de Pink Floyd à Eric Clapton, de Stevie Wonder aux Beatles…

Ce groupe réunit des musiciens au grand cœur qui partagent une seule mission transmettre leur amour de l’âge d’or du Rock et faire danser tous les publics!

Arrangements dynamiques, section rythmique efficace et solos de guitare de haute volée constituent la marque de fabrique des SOULSHINES BAND. .

6 Route du Hohwald Andlau 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 9 87 06 73 72 lespesbistrot@gmail.com

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English :

Come and enjoy a good dinner in an original atmosphere!

L’événement Dîner-concert Rock 70’s avec The Soulshines Band Andlau a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme du pays de Barr