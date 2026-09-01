Compositrices révolutionnaires , Ensemble Double Face Il Festino Festival Andlau
vendredi 11 septembre 2026 · Andlau
Informations pratiques
Andlau
Compositrices révolutionnaires , Ensemble Double Face Il Festino Festival
15 Cour de l’Abbaye Andlau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-11 19:30:00
fin : 2026-09-11 22:00:00
Date(s) :
2026-09-11
Découvrez les œuvres de Sophie Gail et Hélène de Montgeroult, deux femmes musiciennes libres et talentueuses, à travers un programme raffiné porté par l’ensemble Double Face. À l’entracte, savourez une bouchée en accord mets-vins proposée par le Domaine Kleinknecht et l’Auberge du Hungerplatz.
Avec
Anaïs Yvoz, mezzo-soprano
Marie Garnier, cornet à bouquin
Noémie Berz, pianoforte
Kevin Bourdat, viole de gambe
Fascinante par son intelligence, son talent et son humour, Sophie Gail (Paris, 1775-1819) se fait connaître en publiant les partitions de ses romances, qu’elle interprétait ou accompagnait elle-même. Ce programme permettra de découvrir également Hélène de Montgeroult (1764-1836), pianiste et compositrice française.
L’ensemble Double Face reprend le flambeau, pour proposer dans ce concert un moment musical charmeur, aux couleurs raffinées et emblématiques de cette musique au féminin. Autour d’une voix de mezzo-soprano, un pianoforte, un cornet et un violoncelle s’entremêlent et célèbrent ces esprits libres et créatifs, aux fortes personnalités, que furent les femmes musiciennes dans les siècles passés.
Lors de l’entracte de ce concert, découvrez la bouchée en accord mets-vins proposée par le Domaine Kleinknecht (Mittelbergheim) et l’Auberge du Hungerplatz (Andlau). .
15 Cour de l’Abbaye Andlau 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 6 70 41 61 63 ilfestinofestival@gmail.com
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English :
Discover the works of Sophie Gail and Hélène de Montgeroult, two free-spirited and talented female musicians, through a refined program performed by the Double Face ensemble. %C0 During intermission, enjoy a food-and-wine pairing offered by Domaine Kleinknecht and the Auberge du Hungerplatz.
L’événement Compositrices révolutionnaires , Ensemble Double Face Il Festino Festival Andlau a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de tourisme du pays de Barr
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