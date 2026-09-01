Informations pratiques

Andlau

Hansel & Gretel Opéra pour enfant

Place de la Mairie Andlau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-13 16:00:00

fin : 2026-09-13 17:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Dans le cadre du festival Il festino

Hansel & Gretel Opéra pour enfant

Sandrine WEIDMANN vous propose un spectacle féerique plongeant les enfants dans le monde de l’opéra Hänsel et Gretel de Humperdinck.

Dans un cadre enchanteur, le lieu est entièrement décoré, plongé dans le noir, simplement illuminé par des guirlandes lumineuses et un décor enchanteur pour ravir les yeux des enfants et les faire voyager dans des temps mythiques.

L’artiste raconte cette histoire légendaire avec son seul violon ; histoire d’amour fraternel et intemporel, à réinventer, à recréer, dans un dialogue avec les enfants qui participent pleinement au spectacle.

Un spectacle à la croisée des arts, qui offre une première approche de la musique, de l’opéra et de la danse.

A l’issue du spectacle, un échange et une découverte de l’instrument est proposé.

La représentation sera suivie d’un goûter. .

Place de la Mairie Andlau 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 08 65 24 contact@laseigneurie.alsace

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English :

As part of the Il festino festival

L’événement Hansel & Gretel Opéra pour enfant Andlau a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de tourisme du pays de Barr