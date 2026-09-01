Les Mystères d’Isis”, d’après “La Flûte Enchantée , Mozart-Lachnith Il Festino Festival Andlau

Informations pratiques

Andlau

Les Mystères d’Isis”, d’après “La Flûte Enchantée , Mozart-Lachnith Il Festino Festival

15 cour de l’Abbaye Andlau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-12 19:30:00

fin : 2026-09-12 22:30:00

Date(s) :

2026-09-12

L’orchestre Jonas revient sous la direction du chef Nicolas Jean pour présenter l’une des plus grandes œuvres de tous les temps !

Avec l’Orchestre JONAS, direction Nicolas Jean et solistes

Pamina Bischoff, Pamina

Paul Gaugler, Tamino

Erwan Piriou, Zarastro

Anaïs Yvoz, Myrrène

Damien Gastl, Papageno

Elise Duclos, Mona

Ultime opéra de Mozart, la Flûte Enchantée est une œuvre féérique, dans laquelle le compositeur met en musique le parcours initiatique vers la sagesse et le sacré. Ses airs, parmi les plus célèbres du répertoire, conduisent les spectatrices et les spectateurs dans les aventures de deux couples, Pamina/Tamino et Papageno/Papagena, qui, armés leurs instruments magiques, vont devoir affronter différentes épreuves pour s’épanouir par eux-même avant d’enfin être prêts à rencontrer leurs âmes-soeurs.

Créé en 1801 à l’Opéra de Paris, Les Mystères d’Isis en est une adaptation française qui connu un succès triomphal dans la capitale (près de 130 représentations) et dans le reste de la France. Tirée en partie de l’original mozartien, la partition accommode à la fois la poétique fantastique allemande au noble merveilleux de la tragédie lyrique, mais elle adapte aussi les particularités de la distribution d’origine aux impératifs de la scène parisienne (la Reine de la Nuit passe ainsi d’une soprano colorature tessiture qui n’existe pas dans la troupe de l’Opéra à l’époque à une mezzo-soprano). Si on reconnaît beaucoup de la Flûte originelle dans cette version française, on y entend aussi bien des moments qui surprennent… et qui ne sont autres que des extraits de Don Giovanni, Les Noces de Figaro et La Clémence de Titus !

Le caractère presque sacré de cet opéra se révélera sous les voutes de l’Abbatiale Sainte Richarde.

La présentation de cette version est possible grâce au travail et au soutien du Palazzetto Bru Zane, Centre de musique romantique française.

Lors de l’entracte de ce concert, découvrez la bouchée en accord mets-vins proposée par le Domaine Gresser (Andlau) et le Restaurant BelleVue (Zellwiller). .

15 cour de l’Abbaye Andlau 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 6 70 41 61 63 ilfestinofestival@gmail.com

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English :

The Jonas Orchestra returns under the direction of conductor Nicolas Jean to present one of the greatest works of all time!

L’événement Les Mystères d’Isis”, d’après “La Flûte Enchantée , Mozart-Lachnith Il Festino Festival Andlau a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de tourisme du pays de Barr