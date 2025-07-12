Dîner concert champ de la perdrix Semur-en-Auxois
Dîner concert champ de la perdrix Semur-en-Auxois samedi 4 juillet 2026.
Semur-en-Auxois
Dîner concert
champ de la perdrix Restaurant Bon Vivant Semur-en-Auxois Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Au menu Jambon à la broche
Concert avec Johanna
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champ de la perdrix Restaurant Bon Vivant Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 89 81 72 20 restaurant@bonvivantfrance.com
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English : Dîner concert
L’événement Dîner concert Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2026-06-19 par OT des Terres d’Auxois
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