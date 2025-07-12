Dîner concert champ de la perdrix Semur-en-Auxois samedi 4 juillet 2026.

Semur-en-Auxois

Dîner concert

champ de la perdrix Restaurant Bon Vivant Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Au menu Jambon à la broche

Concert avec Johanna

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champ de la perdrix Restaurant Bon Vivant Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 89 81 72 20 restaurant@bonvivantfrance.com

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English : Dîner concert

L’événement Dîner concert Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2026-06-19 par OT des Terres d’Auxois