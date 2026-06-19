Jazz à Semur #6 Semur-en-Auxois

Semur-en-Auxois

Jazz à Semur #6

Parc de la mairie Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 19:30:00

fin : 2026-07-04 23:59:00

Date(s) :

2026-07-02

Jazz à Semur 6ème édition

Du 2 au 4 juillet 2026 Semur-en-Auxois (Côte-d’Or)

À l’été 2026, Semur-en-Auxois accueillera une nouvelle édition de Jazz à Semur, rendez-vous désormais identifié pour son exigence artistique et sa dimension à taille humaine. Le festival affirme une identité singulière une programmation qui fait dialoguer figures reconnues du jazz et artistes de la scène actuelle, dans un cadre patrimonial remarquable favorisant la proximité entre artistes et public.

Porté par l’association JAS (Jazz à Semur), le festival défend une vision du jazz comme une musique vivante, en constante évolution, attentive à la diversité des parcours et des esthétiques. La présence de musiciennes et musiciens constitue un axe fort du projet artistique, affirmant un engagement concret en faveur d’une scène plus inclusive.

La jauge volontairement limitée encourage une écoute attentive et une véritable rencontre avec les artistes. Jazz à Semur revendique une approche ouverte du jazz un espace où se croisent héritages, explorations contemporaines et puissance du live.

Jazz à Semur, c’est une programmation exigeante et généreuse, un accueil convivial et des soirées pensées pour faire dialoguer générations, influences et curiosités musicales.

Programmation 2026

Jeudi 2 juillet Soirée à prix libre

CRR Dijon Concert des étudiants du Cycle à Orientation Professionnelle du Conservatoire à Rayonnement Régional de Dijon.

Klo&Ange Inspiré par la nouvelle scène jazz britannique, Klo&Ange associe machines, synthétiseurs, voix et rythmiques dans des pièces où improvisation, nu-jazz et soul dialoguent avec des textures électroniques, pour créer un équilibre sonore à la fois puissant et épuré.

Ninanda Formé par Nina Gat, Ananda Brandão, Mathieu Scala et Maxime Boyer, quatre musicien·nes de la scène jazz française actuelle, Ninanda développe un répertoire chanté en portugais, hébreu, français et anglais, dessinant un jazz métissé aux accents folk et poétiques.

Vendredi 3 juillet

Philippe Soirat 4tet Figure reconnue du jazz français, Philippe Soirat réunit un quartet complice autour d’un répertoire mêlant compositions et relectures de maîtres tels que Wayne Shorter ou Miles Davis. Le groupe se distingue par la finesse de son jeu collectif, la précision de son écoute et l’intensité de ses dialogues sur scène.

Andy Emler Trio E.T.E Depuis plus de vingt-cinq ans, le trio E.T.E développe un langage singulier entre jazz expérimental, improvisation et influences pop. Chaque pièce est un terrain de jeu sonore, porté par des climats contrastés et une grande liberté d’expression, dans une musique à la fois exigeante et ludique.

Ludivine Issambourg 6tet La flûtiste Ludivine Issambourg explore le jazz-funk dans un répertoire combinant compositions et reprises, tout en groove et en nuances. Entourée d’une section rythmique et de cuivres, elle déploie une énergie originale nourrie de multiples influences. Entre héritage et modernité, son projet affirme une identité sonore vibrante et résolument actuelle.

Samedi 4 juillet

EMDAM Concert des élèves de l’Ecole de Musique et de Danse de l’Auxois Morvan.

Andy Emler Orgues solo Andy Emler investit l’orgue de la collégiale de Semur-en-Auxois dans un concert mêlant improvisations et œuvres originales. À la croisée du jazz, du classique et des musiques expérimentales, il fait dialoguer ses influences, de Bach à Ravel, de Miles Davis à The Police, jusqu’à Stravinsky ou Peter Gabriel, pour créer des univers sonores puissants et inattendus.

Yumi Ito 4tet Artiste suisse-polono-japonaise, Yumi Ito traverse les frontières du jazz, de l’art-pop et de la musique contemporaine. Inspirée par Ella Fitzgerald, Radiohead ou Joni Mitchell, elle développe des paysages sonores sensibles et introspectifs, guidés par une écriture raffinée.

Emile Londonien Issu de la scène strasbourgeoise et du collectif Omezis, Emile Londonien mélange jazz, broken beat, house et hip-hop. Le trio, influencé par la scène anglaise récente, développe un jazz moderne et inventif, entre improvisation et rythmes dansants. Le groupe s’impose comme une figure audacieuse de la nouvelle génération du jazz français. .

Parc de la mairie Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

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English : Jazz à Semur #6

L’événement Jazz à Semur #6 Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2026-06-12 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)