Dîner Concert Soirée Irlandaise Mas de Fauchon Saint-Cannat

Saint-Cannat

Dîner Concert Soirée Irlandaise

Vendredi 21 août 2026 de 19h30 à 23h. Mas de Fauchon 1666 chemin de fabre Saint-Cannat Bouches-du-Rhône

Tarif : 55 – 55 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 19:30:00

fin : 2026-08-21 23:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Dîner concert Soirée Irlandaise

Dans un cadre idyllique au cœur de la Provence, laissez-vous emporter par un groupe de musique traditionnelle irlandaise d’exception Le Groupe Epona



Dès les premières notes, les paysages provençaux se mêlent aux terres sauvages de l’île d’Émeraude, pour une soirée hors du temps entre dîner, musique et évasion.

Un voyage en Irlande… à quelques pas de chez vous.



Formule dîner concert 55€ par personne

Incluant un menu unique (entrée-plat-dessert) ainsi que le droit d’entrée

Menu consultable sur notre site à partir du 20 Juillet



Réservation au 04.42.50.61.77 .

Mas de Fauchon 1666 chemin de fabre Saint-Cannat 13760 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 50 61 77 contact@masdefauchon.fr

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English :

Dinner Concert Irish Evening

L’événement Dîner Concert Soirée Irlandaise Saint-Cannat a été mis à jour le 2026-06-18 par Provence Tourisme