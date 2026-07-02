Les Musicales dans les Vignes On My Mind Route Nationale 7 Saint-Cannat

Informations pratiques

Saint-Cannat

Les Musicales dans les Vignes On My Mind

Mercredi 12 août 2026 à partir de 18h30. Route Nationale 7 Château Beaupré Saint-Cannat Bouches-du-Rhône

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 18:30:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Magali Ponsada, cheffe de chœur de Divin’Gospel et choriste de Céline Dion, présente On My Mind , un hommage aux légendes de la soul et du R&B. Un concert vibrant mêlant émotion, puissance vocale et grands classiques intemporels.

Magali Ponsada est cheffe de chœur du groupe Divin’Gospel et choriste pour de nombreux artistes de renommée internationale, dont Céline Dion. Artiste accomplie et passionnée, elle s’impose depuis des années comme une voix incontournable de la scène soul, gospel et pop.



Actuellement en tournée dans Génération Céline 4 voix pour une légende , Magali Ponsada a déjà foulé les plus grandes scènes en France et à l’international le Colisée Pepsi de Québec, le Stade Vélodrome, L’Olympia, et bien d’autres salles prestigieuses.



C’est dans cette dynamique d’excellence et de partage qu’elle présente aujourd’hui, aux côtés de deux autres grands artistes, son nouveau spectacle On My Mind . Un hommage vibrant aux voix légendaires de la soul et du rhythm’n’blues, proposant des reprises habitées de Whitney Houston, Aretha Franklin, Ray Charles, et bien d’autres icônes.



Un spectacle puissant et émouvant, porté par des interprètes d’exception, où l’énergie, la virtuosité vocale et l’émotion se conjuguent pour offrir au public un moment intense et inoubliable.



18h30 Accueil

19h00 Verre de vin de dégustation offert, restauration avec Foodtrucks sur place

20h30 Concert (durée approx. 1h30)



Billetterie sur place* **



*gratuit pour les enfants de moins de 15 ans dans la limite des places assises disponibles

**selon places disponibles

Infos pratiques

Placement libre

Restauration Foodtrucks sur place (applicable pour les concerts de la saison été)

Entrée gratuite pour les enfants de moins de 15 ans, places assises réservées prioritairement aux détenteurs de billets

Billetterie sur place .

Route Nationale 7 Château Beaupré Saint-Cannat 13760 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Magali Ponsada, choir director of Divin’Gospel and backup singer for Céline Dion, presents “On My Mind,” a tribute to the legends of soul and R&B. A vibrant concert blending emotion, vocal power, and timeless classics.

L’événement Les Musicales dans les Vignes On My Mind Saint-Cannat a été mis à jour le 2026-07-02 par Provence Tourisme