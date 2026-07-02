Les Musicales dans les Vignes Divin’ Gospel Men Route Nationale 7 Saint-Cannat

Informations pratiques

Saint-Cannat

Les Musicales dans les Vignes Divin’ Gospel Men

Jeudi 20 août 2026 à partir de 18h30. Route Nationale 7 Château Beaupré Saint-Cannat Bouches-du-Rhône

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 18:30:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Divin’ Gospel Men, formation masculine de Divin’ Gospel Music, réunit des artistes d’exception autour de Matthieu Limea. Un spectacle puissant où gospel, émotion et énergie communicative offrent au public une expérience musicale intense et fédératrice.

Magali Ponsada est cheffe de chœur du groupe Divin’Gospel et choriste pour de nombreux artistes de renommée internationale, dont Céline Dion. Artiste accomplie et passionnée, elle s’impose depuis des années comme une voix incontournable de la scène soul, gospel et pop.



Actuellement en tournée dans Génération Céline 4 voix pour une légende , Magali Ponsada a déjà foulé les plus grandes scènes en France et à l’international le Colisée Pepsi de Québec, le Stade Vélodrome, L’Olympia, et bien d’autres salles prestigieuses.



C’est dans cette dynamique d’excellence et de partage qu’elle présente aujourd’hui, aux côtés de deux autres grands artistes, son nouveau spectacle On My Mind . Un hommage vibrant aux voix légendaires de la soul et du rhythm’n’blues, proposant des reprises habitées de Whitney Houston, Aretha Franklin, Ray Charles, et bien d’autres icônes.



Un spectacle puissant et émouvant, porté par des interprètes d’exception, où l’énergie, la virtuosité vocale et l’émotion se conjuguent pour offrir au public un moment intense et inoubliable.



18h30 Accueil

19h00 Verre de vin de dégustation offert, restauration avec Foodtrucks sur place

20h30 Concert (durée approx. 1h30)



Billetterie sur place* **



*gratuit pour les enfants de moins de 15 ans dans la limite des places assises disponibles

**selon places disponibles

Infos pratiques

Placement libre

Restauration Foodtrucks sur place (applicable pour les concerts de la saison été)

Entrée gratuite pour les enfants de moins de 15 ans, places assises réservées prioritairement aux détenteurs de billets

Billetterie sur place .

Route Nationale 7 Château Beaupré Saint-Cannat 13760 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 57 33 59 boutique@beaupre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Divin’ Gospel Men, the male vocal group from Divin’ Gospel Music, brings together exceptional artists led by Matthieu Limea. A powerful show where gospel, emotion, and infectious energy offer the audience an intense and unifying musical experience.

L’événement Les Musicales dans les Vignes Divin’ Gospel Men Saint-Cannat a été mis à jour le 2026-07-02 par Provence Tourisme