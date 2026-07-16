Dîner concert spécial Années 80, vos années Bonheur Restaurant de l’Hôtel des Remparts Rochefort

samedi 8 août 2026 · Restaurant de l'Hôtel des Remparts · Rochefort

Informations pratiques

Rochefort

Dîner concert spécial Années 80, vos années Bonheur

Restaurant de l’Hôtel des Remparts 43 avenue Camille Pelletan Rochefort Charente-Maritime

Tarif : 28.9 – 28.9 – EUR

Concert, repas avec apéritif, entrée, plat, dessert

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 19:30:00

fin : 2026-08-08 22:30:00

Date(s) :

2026-08-08

Soirée dîner-concert spéciale Années 80 ! Vos années Bonheur ! Retrouvez Vos chansons préférées, interprétées par Franck Lorenzo puis chansons à la demande.

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Restaurant de l’Hôtel des Remparts 43 avenue Camille Pelletan Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 87 12 44 reception@hotel-remparts.com

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English : Special dinner concert: ‘The 80s: Your Years of Happiness’

A special 80s-themed ‘dinner and concert’ evening! The good old days! Enjoy your favourite songs, performed by Franck Lorenzo, followed by songs on request.

L’événement Dîner concert spécial Années 80, vos années Bonheur Rochefort a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Rochefort Océan