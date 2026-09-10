Informations pratiques

Laval

Dîner Croisière en musique

100 Rue du Vieux Saint-Louis Laval Mayenne

Tarif : 36 – 36 – 36 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 20:00:00

fin : 2026-09-26 22:30:00

Date(s) :

2026-09-26

Croisière sur la Mayenne à bord du Vallis Guidonis

Une parenthèse enchantée le menu gourmand du chef de L’Atelier Traiteur by La Cantine qui éveillera vos papilles, les paysages sublimes des bords de Mayenne baignés par le soleil couchant, le tout sublimé par l’accompagnement mélodieux d’un musicien.

• Dates les samedis 30 mai, 27 juin, 25 juillet et 26 septembre

• Horaire de 20h à 22h30

• Tarifs 73 €/adulte · 36 €/enfant (- de 12 ans)

MENU

Soupe Angevine* & petits feuilletés aux graines

Macarons gambas et citron vert, mesclun acidulé

Mignon de porcelet rôti au miel de lavande, moelleux de carottes et petits légumes, jus de cuisson corsé

Petit chèvre rôti sur toast de pain aux fruits

Nuage de fruits rouges et son crémeux à la pêche

• 2 verres de vin*, eau plate et pétillante, café

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

••• EMBARQUEMENT

Où ? Ponton de la cale Gambetta, quai André Pinçon (devant le Cinéville).

Quand ? 15 min avant le départ.

Animaux interdits à bord.

••• RESTAURATION

Menus concoctés par notre chef partenaire L’Atelier Traiteur by La Cantine.

Menu Enfant réservé aux moins de 12 ans (même menu que les adultes en portions adaptées)

••• RÉSERVATIONS

Croisière déjeuner, dîner et brunch 10 jours à l’avance (départ assuré avec un min. de 30 pers.)

Croisière Vins & Fromages, promenade et 1000 ans d’histoire 48H à l’avance (départ assuré avec un min. de 20 pers.) .

100 Rue du Vieux Saint-Louis Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 45 26 billetterie@laval-tourisme.com

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English :

Cruise on the Mayenne River aboard the Vallis Guidonis

L’événement Dîner Croisière en musique Laval a été mis à jour le 2026-05-22 par LAVAL TOURISME