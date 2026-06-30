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Dîner dansant Place de la Cathédrale Dax

vendredi 3 juillet 2026 · Place de la Cathédrale · Dax

Dîner dansant Place de la Cathédrale Dax

Informations pratiques

Début
vendredi 3 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Place de la Cathédrale
Adresse
O MARCAT
Ville
40100 Dax
Département
Landes
Tarif
16 16 16 Tarif de base plein tarif

Dax

Dîner dansant

Place de la Cathédrale O MARCAT Dax Landes

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:00:00
fin : 2026-07-03 22:00:00

Date(s) :
2026-07-03

Diner dansant vendredi 3 juillet O MARCAT place de la Cathédrale de19h à 22h animé par Chantal Soulu   .

Place de la Cathédrale O MARCAT Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 49 16 75 

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English : Dîner dansant

L’événement Dîner dansant Dax a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Grand Dax

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