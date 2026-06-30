Dîner dansant Place de la Cathédrale Dax

vendredi 3 juillet 2026 · Place de la Cathédrale · Dax

Informations pratiques

Dax

Dîner dansant

Place de la Cathédrale O MARCAT Dax Landes

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 19:00:00

fin : 2026-07-03 22:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Diner dansant vendredi 3 juillet O MARCAT place de la Cathédrale de19h à 22h animé par Chantal Soulu .

Place de la Cathédrale O MARCAT Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 49 16 75

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English : Dîner dansant

L’événement Dîner dansant Dax a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Grand Dax