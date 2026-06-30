AGENDA · Dax
Dîner dansant Place de la Cathédrale Dax
vendredi 3 juillet 2026 · Place de la Cathédrale · Dax
Informations pratiques
Dax
Dîner dansant
Place de la Cathédrale O MARCAT Dax Landes
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:00:00
fin : 2026-07-03 22:00:00
Date(s) :
2026-07-03
Diner dansant vendredi 3 juillet O MARCAT place de la Cathédrale de19h à 22h animé par Chantal Soulu .
Place de la Cathédrale O MARCAT Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 49 16 75
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English : Dîner dansant
L’événement Dîner dansant Dax a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Grand Dax
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