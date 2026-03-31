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Diner dansant Place de la Cathédrale Dax

Diner dansant Place de la Cathédrale Dax

Diner dansant Place de la Cathédrale Dax vendredi 10 juillet 2026.

Lieu
Place de la Cathédrale
Adresse
O MARCAT
Ville
40100 Dax
Département
Landes
Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif
16 16 16 Tarif de base plein tarif

Dax

Diner dansant

Place de la Cathédrale O MARCAT Dax Landes

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:00:00
fin : 2026-07-10 22:00:00

Date(s) :
2026-07-10

Dîner dansant animé par Chantal Soulu   .

Place de la Cathédrale O MARCAT Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 49 16 75 

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English : Diner dansant

L’événement Diner dansant Dax a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Grand Dax

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