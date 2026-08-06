AGENDA · Gambsheim
DINER DANSANT Gambsheim
samedi 3 octobre 2026 · Gambsheim
Informations pratiques
Gambsheim
DINER DANSANT
8 rue de la Dordogne Gambsheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-03 19:30:00
fin : 2026-10-04 01:00:00
Date(s) :
2026-10-03
A.S.Gambsheim organise un diner dansant avec l’orchestre les ROSYSTARS le samedi 03 octobre 2026 à 19h30 uniquement sur réservation. .
8 rue de la Dordogne Gambsheim 67760 Bas-Rhin Grand Est gambsheim.as@alsace.lgef.fr
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English :
L’événement DINER DANSANT Gambsheim a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme du Pays Rhénan
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