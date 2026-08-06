Informations pratiques

Gambsheim

DINER DANSANT

8 rue de la Dordogne Gambsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-03 19:30:00

fin : 2026-10-04 01:00:00

Date(s) :

2026-10-03

A.S.Gambsheim organise un diner dansant avec l’orchestre les ROSYSTARS le samedi 03 octobre 2026 à 19h30 uniquement sur réservation. .

8 rue de la Dordogne Gambsheim 67760 Bas-Rhin Grand Est gambsheim.as@alsace.lgef.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement DINER DANSANT Gambsheim a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme du Pays Rhénan