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Dîner dansant Le Renouard

Dîner dansant Le Renouard samedi 11 juillet 2026.

Adresse : Salle évènementielle

Ville : 61120 Le Renouard

Département : Orne

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Le Renouard

Dîner dansant

Salle évènementielle Le Renouard Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:00:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Repas dansant avec panier garni à peser.

Menu apéritif, entrée, cochon de lait, gratin dauphinois, trou normand, dessert, boissons en sus.   .

Salle évènementielle Le Renouard 61120 Orne Normandie +33 6 50 57 36 39  comitedesfetesdurenouard@gmail.com

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English : Dîner dansant

L’événement Dîner dansant Le Renouard a été mis à jour le 2026-04-07 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault

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