Dîner dansant Le Renouard
Dîner dansant Le Renouard samedi 11 juillet 2026.
Le Renouard
Dîner dansant
Salle évènementielle Le Renouard Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Repas dansant avec panier garni à peser.
Menu apéritif, entrée, cochon de lait, gratin dauphinois, trou normand, dessert, boissons en sus. .
Salle évènementielle Le Renouard 61120 Orne Normandie +33 6 50 57 36 39 comitedesfetesdurenouard@gmail.com
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English : Dîner dansant
L’événement Dîner dansant Le Renouard a été mis à jour le 2026-04-07 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault
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