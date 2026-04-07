Le Renouard

Dîner dansant

Salle évènementielle Le Renouard Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 19:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Repas dansant avec panier garni à peser.

Menu apéritif, entrée, cochon de lait, gratin dauphinois, trou normand, dessert, boissons en sus. .

Salle évènementielle Le Renouard 61120 Orne Normandie +33 6 50 57 36 39 comitedesfetesdurenouard@gmail.com

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English : Dîner dansant

L’événement Dîner dansant Le Renouard a été mis à jour le 2026-04-07 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault