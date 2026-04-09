Fête du village Le Renouard
Fête du village Le Renouard dimanche 26 juillet 2026.
Le Renouard
Fête du village
Place de la Mairie Le Renouard Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 08:00:00
fin : 2026-07-26 18:00:00
Date(s) :
2026-07-26
24ème Rassemblement de véhicules anciens avec bourse d’échange de pièces détachées, brocante, marché du terroir.
> Buvette et restauration sur place .
Place de la Mairie Le Renouard 61120 Orne Normandie +33 6 50 57 36 39 comitedesfetesdurenouard@gmail.com
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English : Fête du village
L’événement Fête du village Le Renouard a été mis à jour le 2026-04-09 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault
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