Le Renouard

Fête du village

Place de la Mairie Le Renouard Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 08:00:00

fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :

2026-07-26

24ème Rassemblement de véhicules anciens avec bourse d’échange de pièces détachées, brocante, marché du terroir.

> Buvette et restauration sur place .

Place de la Mairie Le Renouard 61120 Orne Normandie +33 6 50 57 36 39 comitedesfetesdurenouard@gmail.com

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English : Fête du village

L’événement Fête du village Le Renouard a été mis à jour le 2026-04-09 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault