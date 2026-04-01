Dîner-débat Chronologie d’un départ vol, pour le personnel navigant Villa Beausoleil Deauville

Deauville

Dîner-débat Chronologie d’un départ vol, pour le personnel navigant

Villa Beausoleil 7 route des CréActeurs Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 19:30:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Le Cercle Condorcet-Voltaire-d’Holbach de Normandie reçoit Henri MEYER, ancien pilote de la Compagnie Air France.

Le Cercle Condorcet-Voltaire-d’Holbach de Normandie reçoit Henri Meyer, ancien pilote de la Compagnie Air France.

Le thème de la soirée Chronologie d’un départ vol, pour le personnel navigant

De l’arrivée dans les locaux d’Air-France au départ de l’avion .

Villa Beausoleil 7 route des CréActeurs Deauville 14800 Calvados Normandie +33 6 30 25 37 83 claudejeanlenoir@yahoo.fr

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English : Dîner-débat Chronologie d’un départ vol, pour le personnel navigant

The Cercle Condorcet-Voltaire-d’Holbach de Normandie welcomes Henri MEYER, former Air France pilot.

L’événement Dîner-débat Chronologie d’un départ vol, pour le personnel navigant Deauville a été mis à jour le 2026-04-17 par OT SPL Deauville