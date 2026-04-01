Dîner-débat Chronologie d’un départ vol, pour le personnel navigant Villa Beausoleil Deauville
Dîner-débat Chronologie d’un départ vol, pour le personnel navigant Villa Beausoleil Deauville samedi 25 avril 2026.
Deauville
Dîner-débat Chronologie d’un départ vol, pour le personnel navigant
Villa Beausoleil 7 route des CréActeurs Deauville Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 19:30:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Le Cercle Condorcet-Voltaire-d’Holbach de Normandie reçoit Henri MEYER, ancien pilote de la Compagnie Air France.
Le Cercle Condorcet-Voltaire-d’Holbach de Normandie reçoit Henri Meyer, ancien pilote de la Compagnie Air France.
Le thème de la soirée Chronologie d’un départ vol, pour le personnel navigant
De l’arrivée dans les locaux d’Air-France au départ de l’avion .
Villa Beausoleil 7 route des CréActeurs Deauville 14800 Calvados Normandie +33 6 30 25 37 83 claudejeanlenoir@yahoo.fr
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English : Dîner-débat Chronologie d’un départ vol, pour le personnel navigant
The Cercle Condorcet-Voltaire-d’Holbach de Normandie welcomes Henri MEYER, former Air France pilot.
L’événement Dîner-débat Chronologie d’un départ vol, pour le personnel navigant Deauville a été mis à jour le 2026-04-17 par OT SPL Deauville
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