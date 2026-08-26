Dîner dog-friendly Restaurant Au Bec Fin Thionville

Informations pratiques

Thionville

Dîner dog-friendly

Restaurant Au Bec Fin 18 rue Jemmapes Thionville Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-10-01 19:15:00

fin : 2026-10-01

Date(s) :

2026-10-01

Et si votre chien vous accompagnait aussi au restaurant ? Dans le cadre de la Semaine Nationale du Chien, profitez d’un dîner convivial chez Amandine et John au restaurant Au Bec Fin, où humains et toutous auront chacun droit à leur expérience gourmande. Menu imaginé en partenariat avec DOG DéliCAT.

Réservation obligatoire auprès du restaurant au 09 54 50 16 23 ou par mail à restaurant.aubecfin@gmail.comTout public

.

Restaurant Au Bec Fin 18 rue Jemmapes Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 9 54 50 16 23 restaurant.aubecfin@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

What if your dog could join you at a restaurant, too? As part of National Dog Week, enjoy a cozy dinner with Amandine and John at Au Bec Fin, where both humans and dogs will get to enjoy their own gourmet experience. Menu created in partnership with DOG DÉliCAT.

Reservations are required; please contact the restaurant at 09 54 50 16 23 or by email at restaurant.aubecfin@gmail.com

L’événement Dîner dog-friendly Thionville a été mis à jour le 2026-08-26 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME