Dîner en musique Barbecue Party Casino Barrière Deauville Deauville

Informations pratiques

Deauville

Dîner en musique Barbecue Party

Casino Barrière Deauville 2 rue Edmond Blanc Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 19:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-07-04 2026-08-21

La terrasse du Salon des Ambassadeurs s’enflamme pour une Barbecue Party, un dîner 100% revisité au brasero par les Chefs du Casino Barrière Deauville au rythme envoûtant d’un trio musical latino en live.

La terrasse du Salon des Ambassadeurs s’enflamme pour une Barbecue Party, un dîner 100% revisité au brasero par les Chefs du Casino Barrière Deauville au rythme envoûtant d’un trio musical latino en live. .

Casino Barrière Deauville 2 rue Edmond Blanc Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 31 14 31 14

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English : Dîner en musique Barbecue Party

The terrace of the Salon des Ambassadeurs comes alive for a Barbecue Party, a dinner entirely reimagined over the brazier by the chefs of the Casino Barrière Deauville, set to the spellbinding rhythms of a live Latin music trio.

L’événement Dîner en musique Barbecue Party Deauville a été mis à jour le 2026-06-24 par OT SPL Deauville