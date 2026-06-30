Dîner en musique Barbecue Party Casino Barrière Deauville Deauville
samedi 4 juillet 2026 · Casino Barrière Deauville · Deauville
Informations pratiques
Deauville
Dîner en musique Barbecue Party
Casino Barrière Deauville 2 rue Edmond Blanc Deauville Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-07-04 2026-08-21
La terrasse du Salon des Ambassadeurs s’enflamme pour une Barbecue Party, un dîner 100% revisité au brasero par les Chefs du Casino Barrière Deauville au rythme envoûtant d’un trio musical latino en live.
La terrasse du Salon des Ambassadeurs s’enflamme pour une Barbecue Party, un dîner 100% revisité au brasero par les Chefs du Casino Barrière Deauville au rythme envoûtant d’un trio musical latino en live. .
Casino Barrière Deauville 2 rue Edmond Blanc Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 31 14 31 14
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English : Dîner en musique Barbecue Party
The terrace of the Salon des Ambassadeurs comes alive for a Barbecue Party, a dinner entirely reimagined over the brazier by the chefs of the Casino Barrière Deauville, set to the spellbinding rhythms of a live Latin music trio.
L’événement Dîner en musique Barbecue Party Deauville a été mis à jour le 2026-06-24 par OT SPL Deauville
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