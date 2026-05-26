Les Franciscaines à livre ouvert Catherine Cusset Ma vie avec Marcel Proust Deauville

Deauville

Les Franciscaines à livre ouvert Catherine Cusset Ma vie avec Marcel Proust

Les Franciscaines Deauville Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 16:00:00

fin : 2026-07-04 17:30:00

Date(s) :

2026-07-04

Catherine Cussset a lu et relu À la recherche du temps perdu . Tout à la fois, roman et essai, Ma vie avec Marcel Proust éclaire nombre d’épisodes de la vie de l’écrivain familier de Cabourg, qui font écho à celle de Catherine Cusset.

Catherine Cussset a lu et relu À la recherche du temps perdu . Tout à la fois, roman et essai, Ma vie avec Marcel Proust éclaire nombre d’épisodes de la vie de l’écrivain familier de Cabourg, qui font écho à celle de Catherine Cusset.

Proust pensait qu’il n’avait aucun talent littéraire et voulait arrêter l’écriture, évoquant sa nullité intellectuelle. Lectrice à trois reprises d’ À la recherche du temps perdu , Catherine Cusset l’a ressenti à quinze ans, comme le grand roman de l’amour, à vingt ans comme le grand roman de la société puis à cinquante ans, comme le grand roman de l’écriture.

Après s’être découvert nombre de similitudes biographiques avec l’écrivain, Catherine Cusset y a puisé une leçon de vie : Proust est ma bible et mon modèle humain et littéraire . Ses lectures successives lui ont révélé la recherche des vérités, la compréhension des êtres et des enseignements. Son récit intime et profond est aussi une exploration ingénieuse de l’univers affectif, social et littéraire de Marcel Proust. Cette rencontre commente un livre drôle et intense et donne surtout envie de le lire ou de le relire.

Rencontre animée par Philippe Normand suivie d’une signature . .

Les Franciscaines Deauville Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20

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English : Les Franciscaines à livre ouvert Catherine Cusset Ma vie avec Marcel Proust

Catherine Cusset has read and reread In Search of Lost Time . Part novel, part essay, My Life with Marcel Proust sheds light on a number of episodes in the life of the writer familiar with Cabourg, which echo Catherine Cusset’s own life.

L’événement Les Franciscaines à livre ouvert Catherine Cusset Ma vie avec Marcel Proust Deauville a été mis à jour le 2026-05-21 par OT SPL Deauville