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DINER GASTRONOMIQUE DANS LES VIGNES LA MARTINE S’ENVOLE VERS L’ESPAGNE Castelreng

DINER GASTRONOMIQUE DANS LES VIGNES LA MARTINE S’ENVOLE VERS L’ESPAGNE Castelreng

DINER GASTRONOMIQUE DANS LES VIGNES LA MARTINE S’ENVOLE VERS L’ESPAGNE Castelreng vendredi 10 juillet 2026.

Adresse : Route de Saint-Couat

Ville : 11300 Castelreng

Département : Aude

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : 55 55 Tarif de base plein tarif

Castelreng

DINER GASTRONOMIQUE DANS LES VIGNES LA MARTINE S’ENVOLE VERS L’ESPAGNE

Route de Saint-Couat Castelreng Aude

Tarif : 55 – 55 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 18:30:00
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-10

Après le succès de nos dîners gastronomiques, cap sur l’Espagne ! Au cœur des vignes et face à un panorama exceptionnel, vivez une expérience 100 % bio et faite maison. Saveurs authentiques, accords mets-vins du domaine et convivialité sont au rendez-vous. Places limitées à 40 personnes par soirée réservez dès maintenant.
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Route de Saint-Couat Castelreng 11300 Aude Occitanie +33 7 88 96 57 52  info@lamartine.wine

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English :

After the success of our gastronomic dinners, we’re off to Spain! In the heart of the vineyards and facing an exceptional panorama, enjoy a 100% organic, home-made experience. Authentic flavors, estate wine pairings and conviviality are the order of the day. Places limited to 40 people per evening: book now.

L’événement DINER GASTRONOMIQUE DANS LES VIGNES LA MARTINE S’ENVOLE VERS L’ESPAGNE Castelreng a été mis à jour le 2026-06-03 par

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