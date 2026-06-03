Castelreng

DINER GASTRONOMIQUE DANS LES VIGNES LA MARTINE S’ENVOLE VERS L’ESPAGNE

Route de Saint-Couat Castelreng Aude

Tarif : 55 – 55 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 18:30:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Après le succès de nos dîners gastronomiques, cap sur l’Espagne ! Au cœur des vignes et face à un panorama exceptionnel, vivez une expérience 100 % bio et faite maison. Saveurs authentiques, accords mets-vins du domaine et convivialité sont au rendez-vous. Places limitées à 40 personnes par soirée réservez dès maintenant.

.

Route de Saint-Couat Castelreng 11300 Aude Occitanie +33 7 88 96 57 52 info@lamartine.wine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

After the success of our gastronomic dinners, we’re off to Spain! In the heart of the vineyards and facing an exceptional panorama, enjoy a 100% organic, home-made experience. Authentic flavors, estate wine pairings and conviviality are the order of the day. Places limited to 40 people per evening: book now.

L’événement DINER GASTRONOMIQUE DANS LES VIGNES LA MARTINE S’ENVOLE VERS L’ESPAGNE Castelreng a été mis à jour le 2026-06-03 par