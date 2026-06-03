DINER GASTRONOMIQUE DANS LES VIGNES LA MARTINE S’ENVOLE VERS L’ESPAGNE Castelreng
DINER GASTRONOMIQUE DANS LES VIGNES LA MARTINE S’ENVOLE VERS L’ESPAGNE Castelreng samedi 11 juillet 2026.
Castelreng
DINER GASTRONOMIQUE DANS LES VIGNES LA MARTINE S’ENVOLE VERS L’ESPAGNE
Route de Saint-Couat Castelreng Aude
Tarif : 55 – 55 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 18:30:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Après le succès de nos dîners gastronomiques, cap sur l’Espagne ! Au cœur des vignes et face à un panorama exceptionnel, vivez une expérience 100 % bio et faite maison. Saveurs authentiques, accords mets-vins du domaine et convivialité sont au rendez-vous. Places limitées à 40 personnes par soirée réservez dès maintenant.
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Route de Saint-Couat Castelreng 11300 Aude Occitanie +33 7 88 96 57 52 info@lamartine.wine
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English :
After the success of our gastronomic dinners, we’re off to Spain! In the heart of the vineyards and facing an exceptional panorama, enjoy a 100% organic, home-made experience. Authentic flavors, estate wine pairings and conviviality are the order of the day. Places limited to 40 people per evening: book now.
L’événement DINER GASTRONOMIQUE DANS LES VIGNES LA MARTINE S’ENVOLE VERS L’ESPAGNE Castelreng a été mis à jour le 2026-06-03 par