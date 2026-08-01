Informations pratiques

Cubry

Dîner Jazz au domaine de Bournel

Domaine de Bournel Cubry Doubs

Tarif : 39 – 39 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Le domaine de Bournel vous invite pour un dîner-concert jazz dans son enceinte. .

Domaine de Bournel Cubry 25680 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 00 10

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English : Dîner Jazz au domaine de Bournel

L’événement Dîner Jazz au domaine de Bournel Cubry a été mis à jour le 2026-07-28 par OFFICE DE TOURISME DES 2 VALLEES VERTES