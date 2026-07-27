Informations pratiques

Cubry

Repas historique au Domaine de Bournel

Domaine de Bournel Cubry Doubs

Tarif : 59 – 59 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Le Domaine de Bournel vous accueille pour un repas historique dans son enceinte. .

Domaine de Bournel Cubry 25680 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 00 10

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English : Repas historique au Domaine de Bournel

L’événement Repas historique au Domaine de Bournel Cubry a été mis à jour le 2026-07-27 par OFFICE DE TOURISME DES 2 VALLEES VERTES