AGENDA · Cubry
Repas historique au Domaine de Bournel Cubry
samedi 19 septembre 2026 · Cubry
Informations pratiques
Cubry
Repas historique au Domaine de Bournel
Domaine de Bournel Cubry Doubs
Tarif : 59 – 59 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Le Domaine de Bournel vous accueille pour un repas historique dans son enceinte. .
Domaine de Bournel Cubry 25680 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 00 10
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English : Repas historique au Domaine de Bournel
L’événement Repas historique au Domaine de Bournel Cubry a été mis à jour le 2026-07-27 par OFFICE DE TOURISME DES 2 VALLEES VERTES
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