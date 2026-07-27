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AGENDA · Cubry

Repas historique au Domaine de Bournel Cubry

samedi 19 septembre 2026 · Cubry

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Adresse
Domaine de Bournel
Ville
25680 Cubry
Département
Doubs
Tarif
59 59 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Cubry

Repas historique au Domaine de Bournel

Domaine de Bournel Cubry Doubs

Tarif : 59 – 59 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Le Domaine de Bournel vous accueille pour un repas historique dans son enceinte.   .

Domaine de Bournel Cubry 25680 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 00 10 

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English : Repas historique au Domaine de Bournel

L’événement Repas historique au Domaine de Bournel Cubry a été mis à jour le 2026-07-27 par OFFICE DE TOURISME DES 2 VALLEES VERTES

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