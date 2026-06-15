Dîner Local SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan
Dîner Local SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan vendredi 4 septembre 2026.
Campan
Dîner Local
SAINTE MARIE DE CAMPAN La séoube à L’auberge La Bergerie Campan Hautes-Pyrénées
Tarif : 26 – 26 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 19:30:00
fin : 2026-09-04
Date(s) :
2026-09-04
À la Bergerie, savourez un dîner 100 % local tous les vendredis soir d’été, au cœur de la montagne. Une soirée conviviale et gourmande à partager en famille ou entre amis, autour de produits du terroir bigourdan.
Menu
Garbure complète
Fromage du pays
Tarte à la myrtille
Infos pratiques
Tous les vendredis soir à 19h30
Juillet, août et jusqu’à mi-septembre
Réservation conseillée .
SAINTE MARIE DE CAMPAN La séoube à L’auberge La Bergerie Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 91 87 79
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English :
At La Bergerie, enjoy a 100% locally sourced dinner every Friday evening this summer, in the heart of the mountains. A friendly, gourmet evening to share with family or friends, featuring local Bigourdan specialties.
L’événement Dîner Local Campan a été mis à jour le 2026-06-15 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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