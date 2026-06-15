Dîner Local SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan

Campan

Dîner Local

SAINTE MARIE DE CAMPAN La séoube à L’auberge La Bergerie Campan Hautes-Pyrénées

Tarif : 26 – 26 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 19:30:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

À la Bergerie, savourez un dîner 100 % local tous les vendredis soir d’été, au cœur de la montagne. Une soirée conviviale et gourmande à partager en famille ou entre amis, autour de produits du terroir bigourdan.

Menu

Garbure complète

Fromage du pays

Tarte à la myrtille

Infos pratiques

Tous les vendredis soir à 19h30

Juillet, août et jusqu’à mi-septembre

Réservation conseillée .

SAINTE MARIE DE CAMPAN La séoube à L’auberge La Bergerie Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 91 87 79

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English :

At La Bergerie, enjoy a 100% locally sourced dinner every Friday evening this summer, in the heart of the mountains. A friendly, gourmet evening to share with family or friends, featuring local Bigourdan specialties.

L’événement Dîner Local Campan a été mis à jour le 2026-06-15 par Pôle du Tourmalet |CDT65