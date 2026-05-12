Châtel-sur-Moselle

Dîner nomade la Forteresse de Châtel sur Moselle

8 Rue des Capucins Châtel-sur-Moselle Vosges

Tarif : – – EUR

120

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-10 19:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

DINER NOMADE BY LE RELAIS DE VINCEY

C’est l’ADN du programme, le classique.

Il comprend la visite guidée du site suivi d’un apéritif, enfin un diner gastronomique composé de 4 services avec l’accord mets à boissons.

La Forteresse de Châtel sur Moselle a une histoire riche en remontant au Moyen Age. Construite au XIème siècle, elle a été le témoin de nombreuses évolutions architecturales et a joué un rôle stratégique pendant la guerre de trente ans. Elle est l’un des plus importants témoin de l’architecture médiévale de Lorraine étendu sur 5 hectares et 3 niveaux.

Nous vous invitons à festoyer dans les différents espaces de ce monument incroyable !Tout public

120 .

8 Rue des Capucins Châtel-sur-Moselle 88330 Vosges Grand Est +33 3 29 67 40 11 contact@relaisdevincey.fr

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English :

DINER NOMADE BY LE RELAIS DE VINCEY

This is the DNA of the program, the classic.

It includes a guided tour of the site, followed by an aperitif, and finally a 4-course gastronomic dinner with matching drinks.

The fortress of Châtel sur Moselle has a rich history dating back to the Middle Ages. Built in the 11th century, it has witnessed many architectural evolutions and played a strategic role during the Thirty Years’ War. It is one of the most important examples of medieval architecture in Lorraine, extending over 5 hectares and 3 levels.

We invite you to feast your eyes on the different areas of this incredible monument!

L’événement Dîner nomade la Forteresse de Châtel sur Moselle Châtel-sur-Moselle a été mis à jour le 2026-05-12 par OT EPINAL ET SA REGION