Honfleur

Dîner signature À la table des Impressionnistes

20 Route Adolphe Marais Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-02

fin : 2026-12-02

Date(s) :

2026-12-02

Le temps d’un dîner d’exception, laissez-vous porter par une expérience sensorielle unique, où l’art dialogue avec la gastronomie.

Le temps d’un dîner d’exception, laissez-vous porter par une expérience sensorielle unique, où l’art dialogue avec la gastronomie.

Un menu en 5 temps, imaginé par le Chef Matthieu Pouleur, tisse un lien subtil entre l’œuvre picturale et l’assiette. Chaque plat s’inspire d’une toile de Claude Monet, faisant écho à ses couleurs, ses atmosphères et ses émotions.

Cinq œuvres, cinq créations culinaires une autre façon de vivre l’art.

Nombre de places limité 50 couverts.

Menu proposé dans le cadre du projet Monet Gourmet 2026 de Normandie Tourisme.

Horaires et tarif communiqués ultérieurement

Conditions de paiement Prépaiement à la réservation (lien de paiement sécurisé ou règlement sur place en amont de l’évènement) .

20 Route Adolphe Marais Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 81 78 00

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English : Dîner signature À la table des Impressionnistes

For an exceptional dinner, let yourself be carried away by a unique sensory experience, where art meets gastronomy.

L’événement Dîner signature À la table des Impressionnistes Honfleur a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Honfleur-Beuzeville