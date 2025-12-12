Diner spectacle Fado Ussel
Diner spectacle Fado Ussel samedi 21 mars 2026.
Diner spectacle Fado
3 Rue du Stade Ussel Corrèze
Tarif : 50 – 50 – 50 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
Diner Spectacle de Fado avec Sandra Correia et Antonia Larenjera.
Deux chanteurs de fado qui viennent spécialement du Portugal.
Première partie à 19h30 avec Los Bombinhos.
Menu assiette de petiscos, feijoada, fromage et pastel de nata
Sur réservation .
3 Rue du Stade Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 59 40 16 btvussel@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Diner spectacle Fado
L’événement Diner spectacle Fado Ussel a été mis à jour le 2025-12-15 par Office de Tourisme de Haute Corrèze