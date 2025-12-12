Diner spectacle Fado Ussel

Diner spectacle Fado

3 Rue du Stade Ussel Corrèze

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Diner Spectacle de Fado avec Sandra Correia et Antonia Larenjera.

Deux chanteurs de fado qui viennent spécialement du Portugal.

Première partie à 19h30 avec Los Bombinhos.

Menu assiette de petiscos, feijoada, fromage et pastel de nata

Sur réservation .

3 Rue du Stade Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 59 40 16 btvussel@gmail.com

