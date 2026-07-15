Informations pratiques

Colmar

Dîner & visite insolite dans le cloître du Musée Unterlinden

1 Place Unterlinden Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-09-08 18:30:00

fin : 2026-09-08 23:00:00

Date(s) :

2026-09-08

Le temps d’une soirée exclusive, offrez-vous une expérience artistique et culinaire unique au Musée Unterlinden !

Le temps d’une soirée exclusive, offrez-vous une expérience artistique et culinaire unique au Musée Unterlinden !

Débutez ce moment autour d’un apéritif raffiné, avant de partir pour une visite guidée. Puis poursuivez la soirée avec un dîner gastronomique dans le cloître signé par Eric Girardin, chef étoilé du restaurant la Maison des Têtes à Colmar.

Soirée en partenariat avec Las Nico Piano, JLF sonorisation.

En cas de mauvaises conditions météorologiques, le dîner aura lieu dans la salle La Piscine .

Cet événement s’inscrit dans le cadre Vos Diners Insolites en Alsace , organisés en partenariat avec les Chefs d’Alsace, les Etoiles d’Alsace et Alsace Destination Tourisme.

Places limitées. Billet non échangeable et non remboursable. Soirée sous réserve d’un nombre minimum de participants. .

1 Place Unterlinden Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 15 50 info@musee-unterlinden.com

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English :

For one exclusive evening, treat yourself to a unique artistic and culinary experience at the Unterlinden Museum!

L’événement Dîner & visite insolite dans le cloître du Musée Unterlinden Colmar a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de tourisme de Colmar