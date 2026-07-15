Dîner & visite insolite dans le cloître du Musée Unterlinden Colmar
mardi 8 septembre 2026 · Colmar
Informations pratiques
Colmar
Dîner & visite insolite dans le cloître du Musée Unterlinden
1 Place Unterlinden Colmar Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-09-08 18:30:00
fin : 2026-09-08 23:00:00
Date(s) :
2026-09-08
Le temps d’une soirée exclusive, offrez-vous une expérience artistique et culinaire unique au Musée Unterlinden !
Le temps d’une soirée exclusive, offrez-vous une expérience artistique et culinaire unique au Musée Unterlinden !
Débutez ce moment autour d’un apéritif raffiné, avant de partir pour une visite guidée. Puis poursuivez la soirée avec un dîner gastronomique dans le cloître signé par Eric Girardin, chef étoilé du restaurant la Maison des Têtes à Colmar.
Soirée en partenariat avec Las Nico Piano, JLF sonorisation.
En cas de mauvaises conditions météorologiques, le dîner aura lieu dans la salle La Piscine .
Cet événement s’inscrit dans le cadre Vos Diners Insolites en Alsace , organisés en partenariat avec les Chefs d’Alsace, les Etoiles d’Alsace et Alsace Destination Tourisme.
Places limitées. Billet non échangeable et non remboursable. Soirée sous réserve d’un nombre minimum de participants. .
1 Place Unterlinden Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 15 50 info@musee-unterlinden.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
For one exclusive evening, treat yourself to a unique artistic and culinary experience at the Unterlinden Museum!
L’événement Dîner & visite insolite dans le cloître du Musée Unterlinden Colmar a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de tourisme de Colmar
À voir aussi à Colmar (Haut-Rhin)
- Soirée folklorique alsacienne Colmar 21 juillet 2026
- Mini foire aux vins Domaine Schoffit Colmar 23 juillet 2026
- Foire d’été Fête Foraine Colmar 26 juillet 2026
- Concert pour la paix Colmar 28 juillet 2026
- BIGFLO & OLI – MIKI THEATRE DE PLEIN AIR – PARC EXPO Colmar 31 juillet 2026