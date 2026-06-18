Dîners Saveurs d’octobre Lycée professionnel Olivier Guichard Guérande
Dîners Saveurs d’octobre Lycée professionnel Olivier Guichard Guérande mardi 6 octobre 2026.
Guérande
Dîners Saveurs d’octobre
Lycée professionnel Olivier Guichard 12 rue de la Fauvette Guérande Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06 19:15:00
fin : 2026-10-06
Date(s) :
2026-10-06
Dans le cadre des Saveurs d’octobre, le restaurant d’application Le Paludier propose un Dîner Saveurs d’Octobre .
Dîner Saveurs d’Octobre
Le Paludier est un restaurant d’application ouvert au public. Les élèves de Terminale Baccalauréat Professionnel Hôtellerie- Restauration, élaborent, confectionnent et vous servent selon les règles de la profession. Venez vous régaler et les encourager sur le thème Saveurs de Presqu’île .
Informations et réservations
Fin de service 21h30. Formule unique au tarif de 38 € hors boissons (boisson chaude incluse).
Renseignement et réservation au 02 40 24 93 10 de 10h à 16h du mardi au vendredi ou à lepaludier.oguichard@ac-nantes.fr
Mais les Saveurs d’octobre c’est quoi ? C’est un mois entier dédié à la gastronomie, aux produits locaux et au patrimoine culinaire, de quoi profiter pleinement de l’arrière-saison sur notre belle presqu’île guérandaise ! .
Lycée professionnel Olivier Guichard 12 rue de la Fauvette Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 93 10
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English :
L’événement Dîners Saveurs d’octobre Guérande a été mis à jour le 2026-06-18 par ADT44
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