Hoste

Dînette sauvage

rue du Moulin Hoste Moselle

Tarif : – – EUR

40

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-17 10:00:00

fin : 2026-05-17 12:30:00

Date(s) :

2026-05-17

Balade botanique et apéro de saison. Explorer la richesse des plantes sauvages comestibles en pleine nature, apprendre à les identifier et à les transformer en recettes simples, gourmandes et saines. Partage de savoirs autour de la diététique et des plantes. Goodies à emporter chez soi (fiches recettes, échantillons). À partir de 12 ans (ou enfant plus jeune avec accompagnateur), pas de prérequis. 12 personnes maximum.Tout public

40 .

rue du Moulin Hoste 57510 Moselle Grand Est +33 3 87 90 53 53 accueil@tourismefreyming-merlebach.fr

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English :

Botanical walk and seasonal aperitif. Explore the wealth of wild edible plants in the wild, learn to identify them and transform them into simple, delicious and healthy recipes. Sharing knowledge about dietetics and plants. Take-home goodies (recipe cards, samples). From age 12 (or younger with accompanying adult), no pre-requisites. maximum 12 participants.

L’événement Dînette sauvage Hoste a été mis à jour le 2026-04-15 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH