Marche du lundi de Pentecôte rue des vergers Hoste

Hoste

Marche du lundi de Pentecôte

rue des vergers maison d’accueil de Valette, tout au bout de la rue des vergers Hoste Moselle

Tarif : – – EUR

3

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-05-25 09:00:00

fin : 2026-05-25 15:00:00

Date(s) :

2026-05-25

L’association à l’ombre du tilleul organise une marche le lundi de Pentecôte, avec une visite commentée du marais de Valette (Espace Naturel Sensible). Deux circuits sont proposés, un de 10 km et un de 14 km. Nos amis les bêtes devront être tenues en laisse. Sur inscription avant le 18 mai. Participation de 3€ par personne qui comprend la marche et le ravitaillement à mi-parcours. Possibilité de réserver le repas (le tarif comprend alors le repas, la marche et le ravitaillement). Au menu bouchée à la reine, riz, fromage et café-gâteau.Tout public

3 .

rue des vergers maison d’accueil de Valette, tout au bout de la rue des vergers Hoste 57510 Moselle Grand Est +33 6 19 84 75 02

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English :

The à l’ombre du tilleul association is organizing a walk on Whit Monday, with a guided tour of the Valette marshes (Espace Naturel Sensible). Two circuits are proposed, one of 10 km and one of 14 km. Our animal friends must be kept on a leash. Please register before May 18. Fee of 3? per person, including walk and mid-course refreshment. Option to book a meal (price includes meal, walk and refreshments). Menu: bouchée à la reine, rice, cheese and coffee-cake.

L’événement Marche du lundi de Pentecôte Hoste a été mis à jour le 2026-05-04 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH