Hoste

Fête de la nature

La Maison Güth 12 rue Saint Jean Hoste Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Dimanche 2026-05-23 20:00:00

fin : 2026-05-23 23:59:00

Date(s) :

2026-05-23 2026-05-24

Organisée par le groupe local de la LPO en collaboration avec l’association La Maison Güth, voici le programme de cette fête de la nature:

Le samedi Découvrir la nature la nuit

20h: Jeux de société en lien avec la nature

22h: Observation du ciel étoilé par le club d’astronomie POLARIS de Freyming-Merlebach

22h Découverte des insectes nocturnes Atelier animé par les CPN de Spicheren

Le dimanche Découvrir la biodiversité

8h-12h Sortie Nature avec la LPO locale et les CPN de Spicheren (rdv au foyer de Hoste)

10h à 18h Stands et Animations à la maison Güth, visite guidée de l’arboretum, rallye organisé par les CPN, ateliers nature, jeux… Petite restauration sur place.

Entrée et animations gratuites.Tout public

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La Maison Güth 12 rue Saint Jean Hoste 57510 Moselle Grand Est +33 3 87 90 53 53 info@lamaisongueth.eu

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English :

Organized by the local LPO group in collaboration with the association La Maison Güth, here’s the program for this festival of nature:

Saturday: Discover nature at night

8pm: Nature-related board games

10pm: Starry sky observation by Freyming-Merlebach?s POLARIS astronomy club

22h: Discover nocturnal insects Workshop led by CPN Spicheren

Sunday: Discover biodiversity

8am-12pm: Nature outing with the local LPO and CPN de Spicheren (meet at the Hoste foyer)

10am-6pm: Stands and activities at Maison Güth, guided tour of the arboretum, rally organized by the CPN, nature workshops, games… Snacks and snacks on site.

Free admission and entertainment.

L’événement Fête de la nature Hoste a été mis à jour le 2026-04-20 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH