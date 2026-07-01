Informations pratiques

Cozes

Dino Parc

Sorlut Cozes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 16:00:00

fin : 2026-08-03 20:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Les dinosaures débarquent à Cozes !

Préparez-vous pour une sortie 100 % fun en famille avec Dino Parc !

Structures gonflables, dinosaures géants et bonne humeur seront au rendez-vous pour le plus grand plaisir des petits aventuriers ✨

.

Sorlut Cozes 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 07 64 69

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Dinosaurs are coming to Cozes!

Get ready for a 100% fun family outing with Dino Parc!

Inflatable attractions, giant dinosaurs, and lots of fun await—to the delight of little adventurers!

L’événement Dino Parc Cozes a été mis à jour le 2026-07-24 par Royan Atlantique