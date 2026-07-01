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AGENDA · Cozes

Dino Parc Cozes

vendredi 31 juillet 2026 · Cozes

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
lundi 3 août 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
Sorlut
Ville
17120 Cozes
Département
Charente-Maritime
Tarif

Cozes

Dino Parc

Sorlut Cozes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 16:00:00
fin : 2026-08-03 20:00:00

Date(s) :
2026-07-31

Les dinosaures débarquent à Cozes !
Préparez-vous pour une sortie 100 % fun en famille avec Dino Parc !
Structures gonflables, dinosaures géants et bonne humeur seront au rendez-vous pour le plus grand plaisir des petits aventuriers ✨
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Sorlut Cozes 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 07 64 69 

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English :

Dinosaurs are coming to Cozes!
Get ready for a 100% fun family outing with Dino Parc!
Inflatable attractions, giant dinosaurs, and lots of fun await—to the delight of little adventurers!

L’événement Dino Parc Cozes a été mis à jour le 2026-07-24 par Royan Atlantique

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