Dire, lire & conter Contes de Soie MARPA Marcillat-en-Combraille

Informations pratiques

Marcillat-en-Combraille

Dire, lire & conter Contes de Soie

MARPA 28 rue des Combrailles Marcillat-en-Combraille Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22 14:30:00

fin : 2026-09-22 15:15:00

Date(s) :

2026-09-22

Chaque feuille de papier, au fil de ses métamorphoses, devient le décor ou le personnage d’une histoire. Hélène Phung déploie ses storygami , inspirés des contes populaires d’Asie, tout en pliant les origamis sous les yeux du public.

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MARPA 28 rue des Combrailles Marcillat-en-Combraille 03420 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 54 45

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English :

As each sheet of paper undergoes its transformations, it becomes the setting or a character in a story. Hélène Phung displays her “storygami,” inspired by Asian folk tales, while folding origami in front of the audience.

L’événement Dire, lire & conter Contes de Soie Marcillat-en-Combraille a été mis à jour le 2026-08-31 par Montluçon Tourisme