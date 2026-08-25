DIS, ELLE ATTEND QUE VOUS Saint-Flour-de-Mercoire

Informations pratiques

Saint-Flour-de-Mercoire

DIS, ELLE ATTEND QUE VOUS

84 Route de Mercoire Saint-Flour-de-Mercoire Lozère

Tarif : – – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14 20:00:00

fin : 2026-11-14

Date(s) :

2026-11-14

Théâtre musical, Love story racontée par Brel et Barbara

C’est l’histoire de Melle, qui attend sur le banc d’un parc que son copain arrive avec le pain pour leur pique-nique habituel.

C’est un spectacle entre théâtre et chansons…

C’est une histoire ordinaire faite de souvenirs, d’émotions, de tendresse, de rire, de larmes parfois et de poésie surtout.

Théâtre musical, Love story racontée par Brel et Barbara

C’est l’histoire de Melle, qui attend sur le banc d’un parc que son copain arrive avec le pain pour leur pique-nique habituel.

C’est une histoire d’attentes, de rencontres, d’émotions, peintes à travers les chansons connues ou inconnues d’artistes francophones célèbres tels que Barbara, Brel, Gainsbourg, Goldman ou encore Nougaro.

C’est un spectacle entre théâtre et chansons, dans un décor orné de feuilles mortes qui se ramassent à la pelle, avec des chansons articulées autour d’un beau roman et d’une belle histoire.

C’est une histoire ordinaire faite de souvenirs, d’émotions, de tendresse, de rire, de larmes parfois et de poésie surtout.

Pauline Bouchez arrangement musical, jeu(Melle), chants, Piano, guitare

Yann Jadeau écriture ; mise en scène ; scénographie ; création lumière ; jeu ; chants(hélas) ; piano ; hautbois.

Sur réservations .

84 Route de Mercoire Saint-Flour-de-Mercoire 48300 Lozère Occitanie +33 6 78 97 15 74 lescantonniers48@gmail.com

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English :

Musical Theater: A Love Story Told by Brel and Barbara

This is the story of Melle, who is waiting on a park bench for her boyfriend to arrive with the bread for their usual picnic.

It’s a show that blends theater and song…

It’s an ordinary story made up of memories, emotions, tenderness, laughter, tears at times, and, above all, poetry.

L’événement DIS, ELLE ATTEND QUE VOUS Saint-Flour-de-Mercoire a été mis à jour le 2026-08-25 par 48-OT Langogne