DIS, ELLE ATTEND QUE VOUS Saint-Flour-de-Mercoire
samedi 14 novembre 2026 · Saint-Flour-de-Mercoire
Informations pratiques
Saint-Flour-de-Mercoire
DIS, ELLE ATTEND QUE VOUS
84 Route de Mercoire Saint-Flour-de-Mercoire Lozère
Tarif : – – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 20:00:00
fin : 2026-11-14
Date(s) :
2026-11-14
Théâtre musical, Love story racontée par Brel et Barbara
C’est l’histoire de Melle, qui attend sur le banc d’un parc que son copain arrive avec le pain pour leur pique-nique habituel.
C’est un spectacle entre théâtre et chansons…
C’est une histoire ordinaire faite de souvenirs, d’émotions, de tendresse, de rire, de larmes parfois et de poésie surtout.
Théâtre musical, Love story racontée par Brel et Barbara
C’est l’histoire de Melle, qui attend sur le banc d’un parc que son copain arrive avec le pain pour leur pique-nique habituel.
C’est une histoire d’attentes, de rencontres, d’émotions, peintes à travers les chansons connues ou inconnues d’artistes francophones célèbres tels que Barbara, Brel, Gainsbourg, Goldman ou encore Nougaro.
C’est un spectacle entre théâtre et chansons, dans un décor orné de feuilles mortes qui se ramassent à la pelle, avec des chansons articulées autour d’un beau roman et d’une belle histoire.
C’est une histoire ordinaire faite de souvenirs, d’émotions, de tendresse, de rire, de larmes parfois et de poésie surtout.
Pauline Bouchez arrangement musical, jeu(Melle), chants, Piano, guitare
Yann Jadeau écriture ; mise en scène ; scénographie ; création lumière ; jeu ; chants(hélas) ; piano ; hautbois.
Sur réservations .
84 Route de Mercoire Saint-Flour-de-Mercoire 48300 Lozère Occitanie +33 6 78 97 15 74 lescantonniers48@gmail.com
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English :
Musical Theater: A Love Story Told by Brel and Barbara
This is the story of Melle, who is waiting on a park bench for her boyfriend to arrive with the bread for their usual picnic.
It’s a show that blends theater and song…
It’s an ordinary story made up of memories, emotions, tenderness, laughter, tears at times, and, above all, poetry.
L’événement DIS, ELLE ATTEND QUE VOUS Saint-Flour-de-Mercoire a été mis à jour le 2026-08-25 par 48-OT Langogne
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