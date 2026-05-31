Disco Afrika de Luck Razanajaona et l’asso. HETSIKA, Théâtre de la Gobinière, Orvault

Disco Afrika de Luck Razanajaona et l’asso. HETSIKA Vendredi 26 juin, 19h00 Théâtre de la Gobinière Loire-Atlantique

2 € / 4 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T19:00:00+02:00 – 2026-06-26T22:30:00+02:00

Fin : 2026-06-26T19:00:00+02:00 – 2026-06-26T22:30:00+02:00

CinéCens s’associe à l’association nantaise Hetsika pour mettre Madagascar à l’honneur, à l’occasion de la fête nationale malgache.

Au programme, un moment festif : repas, concert et d’autres animations, puis le film « Disco Afrika », de Luck Razanajaona (2025, 1h20).

Madagascar, aujourd’hui. Kwame, 20 ans, est un garçon fier qui a perdu son père des années plus tôt. Il tente de gagner sa vie dans les mines clandestines de saphir… dont il est chassé. Il doit rejoindre sa ville natale où il retrouve sa mère, un ancien ami de son père, d’anciens amis, mais aussi l’injustice et la corruption qui gangrène son pays. Entrainé par son ami Idi, il va être ballotté entre trafic lucratif et fraternité, individualisme et éveil à une conscience politique. Un récit de transmission et d’apprentissage tout autant que le portrait d’un pays, son histoire politique et la fougue de sa jeunesse.

Réalisé par Luck Razanajaona, Disco Afrika est le premier film malgache à accéder à un grand festival international. La parfaite interprétation de l’acteur principal, un scénario qui tient avec précision les plus gros enjeux de la société malgache actuelle, la beauté de certains plans, une magnifique bande-son des années 1970 en font un film qui vaut largement le détour.

Avis de Pierre: Paysages exotiques, BO très riche, scénario bien construit et prenant, excellent premier rôle. Une fenêtre sur Madagascar : le quotidien, les difficultés, les troubles mais aussi les rites, la langue et les personnalités malgaches.

Infos pratiques : Début de séance à 21h au théâtre de la Gobinière. Les animations avant le film (repas, concert, etc) démarreront dès 19h.

Menu proposé par l’association Hetsika : apéritif – samoussa – rougail. Le tout pour 12€ (tarif spécial en pré-commande à 14€ pour le repas le film).

Plus d’infos & réservation sur www.cinecens.net.

Théâtre de la Gobinière 37 Avenue de la Ferrière, Orvault Orvault 44700 Le Bois Saint-Louis Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.cinecens.net »}, {« type »: « email », « value »: « asso.cinecens@gmail.com »}] [{« link »: « http://www.cinecens.net »}]

Disco Afrika de Luck Razanajaona et l’asso. HETSIKA