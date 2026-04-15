Disco kids du vernissage : Bal COSMIX KIDS par le collectif du Feu de dieu, MEG, Genève

Disco kids du vernissage : Bal COSMIX KIDS par le collectif du Feu de dieu Mercredi 6 mai, 16h00 MEG

CHF 0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-06T16:00:00+02:00 – 2026-05-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-06T16:00:00+02:00 – 2026-05-06T18:00:00+02:00

À l’occasion du vernissage de l’exposition « Le futur, c’est quoi? », une disco kids pour les enfants est organisée dans le foyer du musée. En collaboration avec la Fête de la danse.

BAL COSMIX KIDS

La fusée du collectif du Feu de dieu embarque tou-te-s les enfants à bord pour un voyage interstellaire ! Nos corps vont devenir étoile filante, matière cosmique, poudre d’astéroïde… tout un imaginaire pour s’amuser en dansant et créer une expérience joyeuse et collective. Après un accueil en douceur pour se pimper tou-te-s ensemble, nous traverserons 1 heure de chorégraphies décalées jusqu’à finir en beauté par une boum de danse libre. Un bal à vivre en famille, dès 6 ans…

Compose ton look disco

Afin de parfaire son look disco, la costumière Chloé Gindre sera présente pour aider les enfants à se relooker!

Franges scintillantes, détails holographiques et touche créative : chacun·e ajoute des éléments cosmiques à ses habits et compose son look disco. Quand tout scintille, tou-te-s en piste !

Barbapapi

Barbapapi, un vélo à barbe à papa créé par l’artiste Gerry Oulevay, sera présent sur place… venez pédaler pour fabriquer votre propre barbe à papa !

Artistes :

Le collectif du Feu de dieu : Compagnie pluridisciplinaire basée à Genève, le collectif du Feu de dieu rassemble des artistEs venant de la danse, du théâtre, du clown et de la musique. Depuis 2018, il œuvre à créer des formes qui interrogent, émeuvent et fédèrent autour de l’idée de communauté, de joie et de transformation sociale par le biais de l’art. Animé par le partage du sensible et la fabrique de nouveaux imaginaires, le collectif du Feu de dieu espère offrir des espaces de jeu où le public fait « œuvre » avec les artistes.

Chloé Gindre : Chloé Gindre est costumière pour le cinéma, le théâtre et la danse. Le mélange artistique-social lui tient particulièrement à chœur, jalonne son parcours et l’amène à travailler avec divers public entre Bruxelles et Genève pendant plus de 20 ans. Actuellement, elle est responsable de l’atelier de création textile du CSP à la Renfile de Plan-les-Ouates qui accueille 6 participants-es de 18 à 25 ans afin de les aider à créer leur propre avenir à travers un processus créatif.

Gerry Oulevay : Gerry Oulevay, artiste de Chexbres, se définit comme créateur de vélos farfelus, poétiques et ludiques. Dans son atelier de Vevey, il imagine des machines qui fabriquent sorbets, barbe à papa ou papier, tout en créant du lien. Formé en micromécanique, il a voyagé plus de trois ans jusqu’en Inde à vélo. Avec des adolescents, il a aussi conçu des œuvres présentées dans l’exposition Le futur c’est quoi ?, prolongeant sa démarche créative et collective.

Les enfants doivent être accompagné-e-s par un adulte qui en a la responsabilité tout le long de l’activité.

Cet événement est en collaboration avec la Fête de la danse.

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève 1200 +41 22 418 45 50 http://www.meg-geneve.ch [{« link »: « https://fetedeladanse.ch/geneve »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/meg/

Disco pour les enfants et vélo à barbapapa. Foyer du MEG. Mercredi 6 mai 2026. De 16h à 18h.

Tanzfest Weissheimer