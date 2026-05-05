Café santé : améliorer son sommeil, les solutions naturelles, Espace de quartier Grottes, Genève

Café santé : améliorer son sommeil, les solutions naturelles Jeudi 7 mai, 14h00 Espace de quartier Grottes

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-07T14:00:00+02:00 – 2026-05-07T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-07T14:00:00+02:00 – 2026-05-07T16:00:00+02:00

Comment améliorer son sommeil avec les médecines naturelles ? On fait le point avec les pharmaciennes co-responsables de la Pharmacie Eaux-Vives-Lac.

Avec les infirmières en santé communautaire du Service social, animé par Isabelle Selardin et Christelle Leclerc Vidal, pharmaciennes co-responsables de la Pharmacie Eaux-Vives-Lac.

Espace de quartier Grottes

Rue du Grand-Pré 9, 1202 Genève

Gratuit, sans inscription

Retrouvez l’ensemble des activités pour les seniors en cliquant sur ce lien.

Espace de quartier Grottes Rue du Grand-Pré 9, 1202 Genève Genève 1201 41224189790 [{« link »: « https://www.geneve.ch/publication/programme-activites-seniors-juin-26-ville-geneve »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/lieux-rencontre-pour-aînes/espace-quartier-grottes/

Conférence santé, le jeudi 7 mai. de 14h à 16h

E. Roset